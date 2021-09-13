اعتماد سياسة حوكمة البحث والتطوير برئاسة عبدالله بن زايد

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بقصر الوطن بأبوظبي.

ووجه سموه جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية الالتزام بمبادئ الخمسين التي تم إصدار قرار فيها من رئيس الدولة حفظه الله. موضحا أن المبادئ خارطة طريق، ومسار استراتيجي لجميع فرق العمل في الدولة.





واستعرض سموه خلال الاجتماع خطة عمل البرنامج الوطني “نافس” الذي وجه رئيس الدولة بتخصيص 24 مليار درهم لدعمه بهدف استيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص.. وقال سموه “الهدف أن يتم إطلاق كافة البرامج التنفيذية خلال الفترة القادمة”.

كما اعتمد سموه سياسة حوكمة البحث والتطوير وإنشاء مجلس برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. مؤكدا أن: “الهدف منظومة وطنية للمعرفة تدعم اقتصادنا ومجتمعنا.. وتعزز مكانة دولتنا كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير”.