الطقس المتوقع غداً في دولة الإمارات

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر جنوباً يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.





وحركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 17:34، والمد الثاني عند 08:58، والجزر الأول عند الساعة 10:49، والجزر الثاني عند الساعة 01:41.

وفي بحر عمان خفيف، ويحدث المد الأول عند 14:14، والمد الثاني عند الساعة 05:02، والجزر الاول عند الساعة 09:09، والجزر الثاني عند الساعة 21:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 31 90 20

دبي 43 31 85 25

الشارقة 44 27 85 25

عجمان 39 30 90 25

أم القيوين 41 28 90 25

رأس الخيمة 37 28 85 35

الفجيرة 39 29 80 45

العين 43 32 70 10

ليوا 43 31 85 15

الرويس 40 29 85 30

السلع 40 29 85 25

دلما 38 31 85 35

طنب الكبرى 40 30 85 30

طنب الصغرى 40 30 85 30

أبو موسى 40 30 85 30 .