إدراج 38 فرداً و15 كياناً على قائمة الإرهاب من قبل الإمارات

بسام محمد - متابعة: روان ديوب

أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الذي تضمن إدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً ضمن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.





ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له. وفقاً لما جاء في موقع برق الإمارات.

وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول بالدولة في أقل من 24 ساعة.

وتشمل قائمة الأشخاص ما يلي:

1 – أحمد محمد عبدالله محمد الشيبة النعيمي “الإمارات”

2 – محمد صقر يوسف صقر الزعابي “الإمارات”

3 – حمد محمد رحمة حميد الشامسي “الإمارات”

4 – سعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي “الإمارات”

5 – حسن حسين طباجة “لبنان” 6 – أدهم حسين طباجة “لبنان” 7 – محمد أحمد مسعد سعيد “اليمن”

8 – حيدر حبيب علي “العراق” 9 – باسم يوسف حسين الشغانبي “العراق”

10 – شريف أحمد شريف باعلوي “اليمن”

11 – مانوج ساباروال أو براكاش “الهند”

12 – راشد صالح صالح الجرموزي “اليمن”

13 – نايف ناصر صالح الجرموزي “اليمن”

14 – ذبيح الله عبدالقاهر دوراني “أفغانستان”

15- سليمان صالح سالم عبولان “اليمن”

16 – عادل أحمد سالم عبيد علي بادرة “اليمن”

17 – علي ناصر عسيري “السعودية”

18 – فضل صالح سالم الطيابي “اليمن”

19 – عاشور عمر عاشور عبيدون “اليمن”

20 – حازم محسن الفرحان +حازم محسن فرحان “سوريا”

21 – مهدي عزيز أله كياستي “إيران”

22 – فرشاد جعفر حاكم زادة “إيران”

23 – سيد رضا سيد محمد قاسمي “إيران”

24 – محسن حسن كاركرحجت “إيران”

25 – إبراهيم محمود أحمد محمد “إيران”

26 – أسامة حسين دغيم “سوريا”

27 – عبدالرحمن أدو موسى “نيجيريا”

28 – صالح يوسف أدامو “نيجيريا”

29 – بشير علي يوسف “نيجيريا”

30 – محمد إبراهيم عيسى “نيجيريا”

31 – إبراهيم علي الحسن “نيجيريا”

32 – سوراجو أبوبكر محمد “نيجيريا”

33 – علاء خنفورة أو علاء عبدالرزاق علي خنفورة أو علاء الخنفورة “سوريا”

34 – فادي سعيد كمار، فادي سعيد قمر “بريطانيا”

35 – وليد كامل عوض “سانت كيتس – نافيس”

36 – خالد وليد عوض “سوريا” 37 – عماد خالق كونداكزي “روسيا”

38 – محمد أيمن تيسير رشيد المراياتي “الأردن”

أما الكيانات التي شملتها القائمة فتضم ما يلي:

1 – شركة آثار الأشعة للتجارة

2 – شركة م ح الحمرية أرزو الدولية م م ح

3 – شركة حنان للملاحة

4 – شركة فور كورنرز بتروليوم 5 – شركة ساسكو لوجستيك

6 – شركة الجرموزي للتجارة العامة

7 – شركة الجرموزي للشحن والتخليص /ش.ذ.م.م/

8 – شركة الجرموزي لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة /ش.ذ.م.م/

9 – شركة ناصر الجرموزي للتجارة العامة /ش.ذ.م.م/،

10 – شركة ناصر الجرموزي للشحن والتخليص ش ذ م م

11 – ويف تك للكمبيوتر ذ م م

12 – إن واي بي آي تريدينج- م م ح

13 – كي سي إل جنرال تريدنج م م ح

14 – مجموعة الإنماء

15 – شركة العمقي وإخوانه للصرافة