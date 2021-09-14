ربط ثاني محطات براكة بشبكة الكهرباء الرئيسية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم، أن ذراعها التشغيلي، شركة “نواة للطاقة”، أتمت ربط المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية. بشبكة الكهرباء الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو آمن، وذلك بعد بداية تشغيل المحطة الثانية أواخر أغسطس. وبالتالي إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية من ثاني محطات براكة الأربع.





وبعد بداية تشغيل مفاعل المحطة الثانية في 27 اغسطس 2021، أصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات. يدخل مرحلة التشغيل في العالم العربي، وفق صحيفة “البيان”.

ومع اكتمال عملية ربط ثاني محطات براكة بشبكة الكهرباء، يستمر العمل في المحطة نحو إضافة 1400 ميغاواط من الطاقة الصديقة للبيئة. لشبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يسهم هذا الإنجاز في تحقيق أهداف مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها لتوفير ما يصل إلى ربع احتياجات الدولة. من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، مع المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية التي تعد السبب الرئيسي للتغير المناخي.

وبعد إتمام عملية الربط مع الشبكة، سيبدأ فريق تشغيل المحطة الثانية في براكة في عملية الرفع التدريجي لمستويات طاقة المفاعل. والتي تعرف بـ”اختبار الطاقة التصاعدي”. إذ تلتزم أنظمة المحطة بالعمل وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان التقدم بأمان نحو الإنتاج الكامل للكهرباء. وعند اكتمال هذه العملية ستنتج المحطة الثانية ما يقارب 1400 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي.

وتُعد محطات براكة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم. وتضم أربع محطات متطابقة تضم كل منها تصميم المفاعل المتقدم من طراز APR-1400 . حيث بدأت العمليات الإنشائية في أولى عام 2012، وتقدمت بشكل آمن وثابت منذ ذلك الحين.

وتنتج المحطة الأولى آلاف الميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، بينما وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية بنسب إنجاز 95% و91% على التوالي. مع تطبيق الخبرات والدروس المستفادة من المحطتين الأولى والثانية، فيما وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى أكثر من 96%.

وستنتج المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل ما يصل إلى 5600 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لأكثر من 60 عاماً.