غداً.. انتهاء تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

ينتهي تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، يوم غد الأربعاء. الذي تطبقه وزارة الموارد البشرية والتوطين للعام السابع عشر على التوالي.





ويحظر القرار تأدية الأعمال في الأماكن المكشوفة في الفترة الواقعة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام. ومدة ساعتين ونصف الساعة، من الساعة الـ12:30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

وتراقب الوزارة مدى التزام المؤسسات تطبيق القرار عبر فرق ميدانية تقوم بزيارات توجيهية للمنشآت قبل بدء تطبيق القرار. لتزويدها نشرات توعية وإرشاد ذات علاقة بالقرار الذي يوفر للعمال بيئة عمل مناسبة تجنبهم التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري.

ويعاقب القرار كل منشأة لا تلتزم أحكامه بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال. الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار. وتصل العقوبات المنصوص عليها في القرار إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة. وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر إلى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة.