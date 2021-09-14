شرطة دبي تكتشف بقاء كورونا نشطاً في حالتين بعد الوفاة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

اكتشف أطباء الطب الشرعي في شرطة دبي بقاء فيروس كورونا نشطاً في جسد حالتي وفاة تم استقبالهما. بعد 30 يوماً على الوفاة الأولى و17 يوماً على الوفاة الثانية.





وكشف الرائد الخبير الطبيب الشرعي الدكتور “أحمد الهاشمي” مدير إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي. أن “من إجراءات الطب الشرعي إخضاع جميع الحالات الواردة إلى الإدارة للعديد من الفحوص والأشعة ومن ضمن الفحوص فحص كوفيد 19. إذ يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للطاقم حفاظاً على سلامته، ويتم إصدار التقارير للحالات كافة”.

وأشار الرائد “الهاشمي” لصحيفة “البيان”، إلى أنه “تبين من خلال فحص الوفيات استمرار بقاء فيروس كورونا في الجسد. حتى بعد مرور فترة طويلة بعد الوفاة امتدت أكثر من 30 يوماً. وذلك بعد العثور على جثة طافية في البحر وتبين أن المتوفى مات غرقاً. فيما كانت الحالة الأولى في ثلاجة الموتى بالإدارة لمدة 17 يوماً لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها”.

وأكد أن “المتعارف عليه علمياً أن أغلب الفيروسات تموت بوفاة الإنسان، إلا أن بقاء فيروس كورونا نشطاً بعد الوفاة يعد سابقة علمية في بحوث كوفيد 19”.