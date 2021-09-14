افتتاح مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك في كوسوفو

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

افتتحت فخامة “فيوسا عثماني” رئيسة جمهورية كوسوفو، أمس، “مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك لطب وجراحة الأطفال”، في العاصمة بريشتينا.





وشهد الافتتاح حضور معالي “ألبين كورتي” رئيس وزراء كوسوفو، ومعالي الدكتورة “ميثاء بنت سالم الشامسي” وزيرة دولة. ومعالي الشيخ “عبدالله بن محمد آل حامد” رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وآخرون.

وجاء إنشاء المستشفى بمبادرة كريمة من سمو الشيخة “فاطمة بنت مبارك” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”.

ويقدم المستشفى الذي يعد الأول من نوعه في كوسوفو الرعاية الصحية للأمهات والأطفال من خلال العيادات التخصصية المختلفة. بالإضافة إلى طب الطوارئ والعديد من الخدمات والأقسام المساندة كأقسام التشخيص المختلفة.

ويوفر للأطفال في كوسوفو المعدات والتقنيات الطبية الحديثة والتي تشمل وحدات العناية المركزة والأشعة وغرف العمليات، وفق “وام”.

ويمتد المستشفى على مساحة 11 ألف متر مربع ويتكون من 4 طوابق ويحتوي على 109 أسرة. وتشمل الخدمات المقدمة جميع تخصصات طب الأطفال بما فيها طب الطوارئ وأورام الأطفال وأمراض القلب بالإضافة إلى جراحة الأطفال.

ويستقبل قسم الطوارئ جميع حالات الطوارئ بما فيها الإصابات والرضوض. كما توجد غرفة عمليات خاصة ملحقة به إضافة إلى العيادات الخارجية “باطنة وجراحة وأورام” وتضم 14 غرفة استشارية.

وتضم العناية المركزة لحديثي الولادة 44 سريراً فيما تضم العناية المركزة للأطفال 12 سريراً. إضافة إلى قسم العمليات الجراحية الذي يضم 4 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية. فضلاً عن قسم التنظير وجراحة اليوم الواحد الذي يضم 3 غرف عمليات و8 أسرة ضمن منطقة المراقبة.

كما يضم المستشفى قسمين ملحقين “جراحة وأورام” يضمان 38 سريراً إضافة إلى قسم التصوير الطبي للأطفال “الأشعة”. بما في ذلك التصوير المقطعي المحوسب والأشعة السينية والتنظير الفلوري والموجات فوق الصوتية. إضافة إلى وحدة التعقيم المركزي وخدمات الدعم الطبي الأخرى.