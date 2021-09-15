حاكم دبي ينهي خدمات المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم /42/ لسنة 2021 بإنهاء خدمات سامي عبدالله عبدالخالق قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على أن يُعمل بالمرسوم اعتباراً من اليوم /الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم /41/ لسنة 2021 بندب عمر حمد عبدالله حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية، للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من اليوم وينشر في الجريدة الرسمية.