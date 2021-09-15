مدني أم القيوين يسيطر على حريق ضخم بمستودع إطارات بأم الثعوب

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

سيطرت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني بأم القيوين على حريق نشب ظهر أمس في مستودع للإطارات بمنطقة أم الثعوب الصناعية بأم القيوين.

ونجحت فرق ووحدات الدفاع المدني في تنفيذ عمليات إخلاء الموقع و مباشرة عملية مكافحة الحريق والإطفاء دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.





وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند 01:48 من ظهر أمس، يفيد بوقوع حادث حريق في مستودع للإطارات بمنطقة أم الثعوب، وعلى الفور تم تحريك فرق الإطفاء لموقع الحريق، وتم استدعاء فرق الدفاع المدني في رأس الخيمة وعجمان والشارقة، حيث نجحت فرق ووحدات الدفاع المدني في تنفيذ عمليات الإخلاء و مباشرة عملية مكافحة الحريق والإطفاء.