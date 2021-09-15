إنهاء خدمات المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان 

بسام محمد - متابعة _ نور نجيم :

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 42 لسنة 2021 الذي يقضي بإنهاء خدمات سامي عبد الله عبد الخالق قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

إلى ذلك أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار بندب عمر حمد عبد الله حمد بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية، للقيام بمهام مدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان وذلك لمدة سته أشهر قابلة للتمديد.



