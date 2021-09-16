مرتبة متقدمة لدبي في منح التأشيرات للمستثمرين

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت دبي المركز الأول إقليمياً والـ11 عالمياً على مؤشر أفضل مدن الأعمال في منح تأشيرات الإقامة للمستثمرين. من “هنلي اند بارتنرز” البريطانية المتخصصة في استشارات الإقامة والمواطنة، فيما حصدت المرتبة الثانية عالمياً في الأمان من جائحة كورونا.





ونالت دبي 538,5 نقطة على المؤشر العام، متفوقة على “سانت هاليير”، عاصمة جزيرة “جيرسي”، إحدى جزر القنال الإنجليزي. والتي جاءت في المركز 12 برصيد 535,4 نقطة. وتفوقت دبي أيضاً على أوكلاند، لشبونة، دبلن، روما، ريجا، موناكو، ليماسول، أثينا، فاليتا. صوفيا، بانكوك، بورت لويس، وكوالا لمبور، والتي جاءت في المراكز من الـ13 إلى الـ25، على التوالي.

وفازت دبي بالمركز الثاني عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بالأمان من جائحة “كوفيد-19″، إذ نالت 66,5 نقطة. ولم تتفوق عليها في هذا المؤشر سوى سنغافورة التي نالت 71,6 نقطة. كما أبلت دبي بلاءً حسناً على المؤشر الفرعي الخاص بالبنية التحتية، إذ فازت بالمركز التاسع عالمياً، برصيد 63,8 نقطة.

وتفوقت دبي في هذا المؤشر على برشلونة التي جاءت في المركز العاشر برصيد 61.9 نقطة، وتورنتو التي حصلت على المركز الـ11 برصيد 53,4 نقطة. وانفردت دبي على المؤشر العام بنيل العلامة الكاملة، في المؤشر الفرعي الخاص بالضرائب.