لدعم عملياتها وزيادة خدماتها.. طيران الإمارات تُعلن عن وظائف جديدة

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

في إطار استئناف عمليات شبكتها تدريجياً بالتوازي مع تخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم، أعلنت طيران الإمارات عن حملة عالمية لتوظيف 3000 من أفراد أطقم الطائرات و500 في خدمات المطار للانضمام إلى مركزها في دبي خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك لدعم العمليات.

وبحسب موقع “الخليج”، تتوفر متطلبات وظيفتي أطقم الخدمات الجوية وخدمات المطار على www.emiratesgroupcareers.com، حيث يمكن للمهتمين التقدم بطلباتهم.





واستدعت طيران الإمارات طوال الأشهر القليلة الماضية طيارين وأطقم خدمات جوية وموظفي عمليات آخرين من الذين توقفوا عن العمل عندما تسببت الجائحة في خفض كبير لحركة الرحلات الجوية في العام الماضي.

وتخدم طيران الإمارات حالياً برحلات منتظمة أكثر من 120 مدينة، تمثل 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة.

كما وتخطط لاستعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام، بما في ذلك إعادة المزيد من طائراتها A380 إلى الخدمة.