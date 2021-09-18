محمد بن زايد يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

التقى صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. معالي “نيجيرفان بارزاني” رئيس إقليم كردستان العراق، على هامش زيارة سموه إلى المملكة المتحدة.





وبحث سموه ومعالي “نيجيرفان بارزاني” علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق. خاصة إقليم كردستان العراق، في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية.

كما تبادل سموه ومعاليه وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوبها، وفق “وام”.