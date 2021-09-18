أوروبا تتجاهل جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان.. والخارجية تستنكر

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأنها.

جاء ذلك في بيان لسعادة سعيد الحبسي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.





وبحسب “وام” قال البيان: “نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقاً باعتبارها غير صحيحة ..علاوة على ذلك، يتجاهل القرار بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان”.

واضاف البيان: “لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، ويكرس دستور دولة الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين”.