“ماجد الفطيم” تستحدث 3 آلاف فرصة وظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أعلنت “ماجد الفطيم”، الشركة الرائدة في مجال مراكز التسوق والمجتمعات المتكاملة وتجارة التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا اليوم، اعتزامها توسيع نطاق برنامجها لتنمية واستقطاب المواهب الإماراتية بهدف توفير المزيد من الفرص المهنية لمواطني الدولة عبر قطاعاتها المتعددة في دولة الإمارات وخارجها.

وستقوم شركة “ماجد الفطيم” باستحداث وتطوير 3 آلاف فرصة وظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسارهم المهني في القطاع الخاصة، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.





يأتي ذلك في إطار مساهمة “ماجد الفطيم” في برنامج “نافس” والذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، أعلنت الشركة التزامها ومشاركتها في تنفيذ سلسلة من المبادرات التي تركز على تطوير التقدم المهني للكوادر الوطنية. وتماشياً مع أهداف برنامج “نافس” الذي يدعو مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى المساهمة عملياً في تعزيز وتنمية القوى العاملة الوطنية على المدى البعيد.

وتأتي هذه المبادرة من شركة “ماجد الفطيم” بهدف تذليل العقبات وتحفيز المزيد من مواطني الدولة على العمل في القطاع الخاص، كما تعد الشراكة مع برنامج “نافس” خطوة حاسمة لمؤسسات القطاع الخاص لتعزيز مساهمتها في دعم “مشاريع الخمسين” على مستوى دولة الإمارات، حيث يمكن لكافة المواطنين الراغبين في الانضمام للشركة تقديم طلباتهم في الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة.

https://www.majidalfuttaim.com/ar/explore-jobs#nafis-programme