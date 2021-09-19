بلدية دبي تفوز بعشر فئات ضمن جوائز ستيفي العالمية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حققت بلدية دبي حضوراً استثنائياً في منافسات جوائز ستيفي العالمية، بفوزها بعشر فئات متنوعة ضمن فئات الجائزة.





وشملت الفئات التي فازت بها بلدية دبي “فئة المواد المنشورة”، حيث فازت بالمركز الذهبي عن فئة المواد المنشورة. والتي تنظمها منظمة الأعمال الدولية، حيث قامت البلدية بتصميم وإعداد قصة بيئية تهدف إلى توعية الأطفال حول أهمية المحافظة على المحميات الطبيعية في الإمارة وبالتحديد محمية جبل علي للحياة الفطرية.

كما فازت بلدية دبي بالمركز الذهبي في فئة إدارة خدمة تقنية المعلومات، بنظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ومراقبة الأنظمة التقنية. الذي يهدف إلى الحفاظ على جميع الموارد التقنية، بالإضافة إلى فوز الدائرة بالمركز الذهبي في فئة حلول تكنولوجيا الأعمال. بمبادرة برنامج بلدية دبي لتنفيذ متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

وفازت بلدية دبي بالمركز ذهبي عن فئة أفضل كتاب الكتروني، حيث فازت مبادرة “دليل الجلسات الخارجية في إمارة دبي” بالجائزة. وتم نشر الدليل الإرشادي في عام 2020 بهدف زيادة الوعي لدى أصحاب المطاعم ومختلف الجهات والمؤسسات في الإمارة. بالمعايير التخطيطية واللوائح الخاصة بمناطق الجلوس الخارجية.

وخطفت بلدية دبي المركز الفضي عن فئة الاتصال الجماهيري، بمبادرة التغطية الإعلامية لإطلاق القمر الاصطناعي البيئي DMSAT-1. وقام الفريق الإعلامي في البلدية بالتغطية الحية للحدث، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز محمد بن راشد للفضاء. من خلال رابط نقل مباشر لإطلاق القمر الاصطناعي البيئي، إلى جانب التغطية الإعلامية من قبل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية.

وحصلت بلدية دبي على المركز الفضي عن فئة “فريق خدمة العملاء” وفئة “أفضل مسؤول تنفيذي في خدمة العملاء”. حيث فاز برواز دبي بالجائزة عن فئة أفضل فريق خدمة عملاء، وذلك لتطبيق فريق عمل خدمة العملاء بالبرواز. لأعلى مستويات الخدمة وإقامة أكثر من 45 فعالية متميزة وخدمات مجتمعية، والوصول إلى نسبة 98% لقياس سعادة العملاء. والتحدث بـ 11 لغة مختلفة مع العملاء، بما في ذلك لغة الإشارة.

كما فاز السيد “يوسف عبدالله الحمادي”، رئيس شعبة الحدائق الكبرى، عن فئة “أفضل مسؤول تنفيذي في خدمة العملاء”. لمساهمته الفعّالة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار الحدائق العامة في دبي وتعزيز سعادة العملاء عن الخدمات المقدمة بها.

ونالت بلدية دبي المركز الفضي عن فئة “أفضل استجابة حكومية خلال كوفيد 19″، حيث فازت مبادرة إسعاد المتعاملين. التي تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى استمرارية برامج التواصل مع المتعاملين وحصر وتلبية احتياجاتهم.