“ماي دبي” تطلق أسرع خط إنتاج للمياه المعبأة في المنطقة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت “ماي دبي”، شركة مياه الشرب المعبأة المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي. عن إطلاقها أسرع خط إنتاج للمياه المعبأة في منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا.





وافتتح معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي. خط الإنتاج الجديد الذي تم إنجازه بالتعاون مع شركة “سيديل”، المزود الرائد لحلول معدات وخدمات تغليف المشروبات والأغذية. والمنتجات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية بمادة البولي إيثيلين تريفثاليت (PET) والعبوات والزجاج.

وتم تزويد خط الإنتاج الجديد بتقنية “سوبر كومبي” المتطورة من شركة “سيديل” لتوفير قدرة إنتاجية قصوى تصل إلى 86,000 عبوة في الساعة.

وستستفيد شركة “ماي دبي” من هذا الأداء عالي المستوى لتوسيع أعمالها في مجال المياه المعبأة وترسيخ ريادتها في هذا المجال.

وتمتاز شركة “ماي دبي” بخبرتها ومعرفتها الواسعة في مجال تعبئة مياه الشرب، حيث تقوم الشركة بالإضافة إلى سوق دولة الإمارات. بتصدير منتجاتها إلى العديد من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي. وهي شريك “طيران الإمارات” في مجال توفير المياه منذ العام 2015.