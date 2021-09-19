شرطة أبوظبي أول جهة تحصل على اعتراف دولي في المرونة المؤسسية من ICOR

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على الاعتراف الدولي في المرونة المؤسسية “ICOR”. كأول جهة على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد الدولي الريادي وبأعلى مستوى “3 نجوم”.





وجرى تقييم شرطة أبوظبي وفق منظومة التقييم المعتمدة من المعهد الدولي للمرونة المؤسسية، التي تم انشاؤها عام 2006، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح سعادة اللواء “مكتوم علي الشريفي” مدير عام شرطة أبوظبي، أن “هذا الاعتراف تحقق نتيجة لمسيرة التطوير في القيادة العامة لشرطة أبوظبي”.

وأكد، خلال تسلمه شهادة الاعتراف الدولي ودرع التميز في المرونة المؤسسية، أن “هذا المستوى الريادي في مجال المرونة المؤسسية. ما كان ليتحقق لولا الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولة، وتوجهات إمارة أبوظبي. التي أكدت في رؤيتها 2030 في أركان أجندة السياسة العامة على النهوض بمستوى الأداء الحكومي، وما يترتب عليه من تعزيز دور الجهات الحكومية لبناء مستقبل الإمارة”.