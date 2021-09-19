أبوظبي تسمح بالدخول بدون شروط

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الإمارات. واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد 19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021.





واعتمدت اللجنة وقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021. وقصر استخدامه على الحالات الإيجابية مع الاستمرار بالتقيد بتطبيق الحجر المنزلي، وإجراء الفحوصات المطلوبة في مواعيدها بالاعتماد على المسؤولية الذاتية.

ويأتي القرار بعد الإعلان عن تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة. وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة، وفق صحيفة “البيان”.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة الوضع الوبائي، وحثت المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية. حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة.