المركزي يصدر تقريراً عن مخاطر كورونا على القطاع المالي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر المصرف المركزي تقرير “أنماط المخاطر في القطاع المالي”، الذي تم إعداده من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية. التي يترأسها المصرف المركزي.





وكشف التقرير عن أكثر المخاطر شيوعاً بين المنشآت المالية وأفضل الممارسات المتبعة لمواجهتها. حيث تم اختيار مجموعة من المنشآت المالية بشكل تجريبي لتحديد المخاطر الاستثنائية السائدة في القطاع، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.

وتشمل أنماط المخاطر المحددة في التقرير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والرشوة والفساد والاحتيال المرتبط بالأعمال الخيرية والكوارث. والهجمات الإلكترونية والاحتيال الخارجي الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وبيّن التقرير أن “المخاطر المستمدة من الأنماط المحددة تعتبر إضافة للمخاطر الموضحة في التقييم الوطني للمخاطر المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث من المرجح أن تكون سائدة بدرجة أوسع في القطاع المالي. مثل تزايد التعامل مع مقدَمي الخدمات المالية غير المرخصين وتصاعد مخاطر الهجمات الإلكترونية”.

ويظهر التقرير المنهجيات الفعّالة التي تطبقها المنشآت المالية لتحديد المخاطر والتعرف عليها والتخفيف من حدتها. وإيجاد الحلول لمواجهتها، بالإضافة إلى تحليل اتجاهات المخاطر التي تم رصدها، وفق “وام”.

وتضم اللجنة كلاً من سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية. والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية.

ويسعى التقرير لتحديد المخاطر الناشئة في القطاع المالي وزيادة الوعي حولها. بهدف تمكين الهيئات الرقابية المعنية والمنشآت المالية للاستعداد لمعالجة هذه المخاطر في الوقت المناسب.