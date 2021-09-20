وثائقي جديد عن “هدم أبراج ميناء بلازا في أبوظبي خلال 10 ثوانٍ فقط”

بسام محمد - تعـرض قنـاة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي التابعـة لأبوظبـي للإعـلام، أحدث إنتاجاتها المحلية للوثائقي الخاص عن أعمال عملية هدم أبراج ميناء بلازا بمنطقة ميناء زايد بمدينة أبوظبي، في عرض أول يوم 21 سبتمبرالجاري الساعة 10 مساءً بتوقيت الامارات (التاسعة بتوقيت السعودية).

يتناول الوثائقي عملية هدم “أبراج ميناء بلازا” بأبوظبي والتي سجلت رقمًا قياسيًا عالمياً جديداً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مبنى يتم هدمه بالمتفجرات، وذلك بعد نجاح عملية هدم أبراج “ميناء بلازا” في منطقة ميناء زايد بأبوظبي، والتي يزيد ارتفاعها عن 165 متراً، في شهر نوفمبر من العام الماضي في إطار أعمال مشروع تطوير شامل لمنطقة ميناء زايد.





وأسندت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، مسؤولية تدشين أعمال مشروع تطوير منطقة ميناء زايد وهدم أبراج ميناء بلازا لشركة مُـدن العقارية ، وهو ما تطلب هدم وإزالة المنشآت القديمة لأبراج ميناء بلازا، والتي كانت تتألف من أربعة أبنية شاهقة ومصممة بشكل فردي، وقد تم بناؤها فوق منصة مكونة من سبع طوابق.

وخلال العملية تم هدم ما مجموعه 144 طابقًا خلال 10 ثوانٍ فقط، بمتفجرات ثابتة ذات جودة فائقة وسجل أمان وفق أعلى مستويات ومعايير السلامة الدولية، موضوعة في 18 ألف حفرة داخل الهياكل.

ويتناول الوثائقي رحلة إنشاء ميناء زايد، والتي تعود لعام 1972 ، حيث يروي تاريخ إنشاء الميناء الذي يحمل اسم الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه، حتى صدور الاعتمادات بإعادة تطوير منطقة ميناء زايد بشكل كامل، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية لتأهيل المنطقة وتطويرها وترسيخها كمركز تجاري وسياحي رائد بإمارة أبوظبي خاصة والدولة عامة.

ويستعرض الفيلم ما وراء كواليس أعمال هدم الأبراج، تمهيداً لبناء مشروع تطوير عقاري جديد، وهو ما تطلب تحضيرًا وتخطيطًا واختبارات استغرقت عاماً كاملاً، فضلًا عن حملات توعية للجمهور وأصحاب المحال التجارية في منطقـة الميناء، حرصاً على سلامة السكان والعمال من خلال حملات إعلامية وتوعوية.