نجوم عالميون في حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تتجه الأنظار يوم الثلاثين من سبتمبر، إلى حفل افتتاح “إكسبو 2020 دبي” في ساحة الوصل. بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والغناء في الإمارات والعالم.





ويحيي الحفل فنان العرب “محمد عبده”، وفنانة العرب “أحلام”، والفنان “حسين الجسمي”، سفير إكسبو 2020 دبي. والنجمة الإماراتية الصاعدة “ألماس”، والمغنية اللبنانية الأمريكية “ميساء قرعة”.

وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير “أندريا بوتشيلي” والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية “إيلي غولدينغ”. وعازف البيانو الصيني “لانغ لانغ” والفنانة “أنجيليك كيدجو”، والممثلة والمغنية ومؤلفة الأغاني “أندرا داي”.

ويستمد حفل الافتتاح الإلهام من شعار إكسبو 2020 دبي “تواصل العقول وصنع المستقبل”، وفق صحيفة “البيان”. حيث سيأخذ الجمهور في رحلة رائعة مليئة بالإبهار، يستعرض عبرها موضوعات الحدث الدولي “الفرص والتنقل والاستدامة”.

ويبرز الحفل القيم الإماراتية الراسخة ورؤية “إكسبو 2020 دبي” وأهدافه، ترحيباً بمشاركة 192 بلدا في هذا الحدث الدولي الاستثنائي.