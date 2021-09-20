“إمباور” و”ميتسوبيشي”.. أكبر عقد بصناعة التبريد عالمياً في دبي

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور”، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، نقلة نوعية في توظيف التقنيات العصرية لتوفير خدمات تبريد المناطق صديقة للبيئة، عبر صفقة جديدة مع شركة “ميتسوبيشي” تعد الأكبر على مستوى صناعة تبريد المناطق عالمياً.

وبحسب “البيان” تقضي الاتفاقية بقيام “ميتسوبيشي” بتزويد “إمباور” بوحدات متطورة من مبردات الطرد المركزي المبردة بالماء بمواصفات خاصة وبسعة تبريد إجمالية تبلغ 100 ألف طن تبريد، وتضمنت الصفقة بنوداً تتيح لـ “إمباور” حق مضاعفة عدد وحدات التبريد العصرية بسعة تبريد إجمالية تصل إلى 200 ألف طن تبريد خلال العامين المقبلين، أي ما يعادل 11% من إجمالي طاقة التبريد.





وتغطي هذه السعة ما يعادل استهلاك برج خليفة 20 مرة. وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ “إمباور”: الصفقة تسهم في تحديث أنظمتنا بتقنيات مبتكرة تساهم بعمليات إنتاج منخفضة الضوضاء وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

ووقع الاتفاقية أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ “إمباور” كاورو كوسوموتو رئيس شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة العالمية.

وتابع بن شعفار سنواصل تطبيق استراتيجية المؤسسة القائمة على تطوير أصول قيّمة، حديثة وعصرية، تواكب ريادة إمباور وقيادتها لسوق التبريد على مستوى العالم، وترتقي في الوقت ذاته بطرق تقديم خدمات تبريد المناطق صديقة البيئة.

وأوضح أن الصفقة مع عملاق الصناعات الثقيلة اليابانية ميتسوبيشي، تؤتي ثماراً مستقبلية تتركز على تحديث أنظمتنا بتقنيات مبتكرة تساهم بعمليات انتاج منخفضة الضوضاء وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأداء أعلى في حماية البيئة وفق استراتيجية طويلة الأمد تهدف لخفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول 2030 واستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خطة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة الى الاستدامة.

وستباشر “إمباور” باستخدام الوحدات الجديدة في محطاتها قيد الإنشاء الموجودة في زعبيل والخليج التجاري ومدينة جميرا ومدينة دبي لاند في دبي، لتخدم المشاريع السكنية والتجارية والصحية والتعليمية المتعددة إضافة إلى تنفيذ خطط مدروسة تتصل بتطوير البنية التحتية للمؤسسة والارتقاء بأدائها إلى مستويات غير مسبوقة.