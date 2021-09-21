‎ريم الهاشمي تلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

التقت معالي “ريم بنت إبراهيم الهاشمي” وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، “أنطونيو غوتيريش”، الأمين العام للأمم المتحدة. على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وحضر الاجتماع كل من معالي الشيخ “شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان” وزير دولة. و معالي الدكتور “سلطان بن أحمد الجابر” وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.

كما حضرت سعادة السفيرة “لانا نسيبة” مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وسعادة السفير “محمد أبو شهاب”، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

واستعرض الطرفان الفرص المتاحة لتقوية أواصر التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة في مختلف المجالات.

وهنأت معالي “ريم الهاشمي” الأمين العام على إعادة انتخابه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لولاية ثانية. وشكرته بصفتها المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، على مشاركة الأمم المتحدة في المعرض الدولي القادم.