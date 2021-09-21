حمدان بن محمد يتوقع نمو اقتصاد دبي بنسبة 3.1% خلال العام الجاري

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تمكنت من تجاوز تبعات الوضع العالمي الاستثنائي الراهن بفضل توجيهات وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأشار سموه إلى أنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارة نمواً قدره 3.1% خلال العام الجاري، وأن يرتفع إلى 3.4% في 2022. وأوضح سموه أن “رؤيتنا للمستقبل تدعمها طاقات وطنية مخلصة وشراكات قوية مع العالم”.





وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: “وضوح الأهداف والمرونة وسرعة التحرك في مواكبة المتغيرات والتطوير الدائم للقدرات والتشريعات وتهيئة البيئة المثالية الجاذبة للاستثمار واستقطاب الكفاءات والطاقات المبدعة والأفكار الخلاقة عوامل أساسية تعزز مسيرتنا التنموية الطموحة وتسهم في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة اقتصادية عالمية”.