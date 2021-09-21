الإمارات تسجل حصيلة جديدة لفيروس كورونا

بسام محمد - متابعة _ نور نجيم :

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، ٣٤٠،٩٩٦ فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية في إطار خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشف الحالات المصابة وكبح جماح الفيروس.

وأسهم تكثيف الفحوصات في الكشف عن ٣٢٢ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وكشفت الوزارة عن شفاء ٣٩٩ حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا. كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في الدولة.

وتهيب الوزارة بالجميع التقييد التام بإجراءات العزل الصحي والتباعد الاجتماعي والمكاني وتقليل الازدحام، حرصا على السلامة العامة.