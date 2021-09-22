طيف الإمارات للعطور تطلق أحدث عطورها “السعودية”

بسام محمد -

أطلقت مجموعة طيف الإمارات للعطور أحدث عطورها : عطر ” السعودية ” بإصدار جديد بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91 ، لمشاركة إخواننا السعوديين فرحتهم بالاحتفال بيومهم الوطني الـ91 ومشاركتهم هذه الذكرى السعيدة.

و لم تكشف “طيف الإمارات” عن مكونات عطر “السعودية” دام عزك واكتفت بذكر أنها خلطة سرية جديدة لعشاق العود .





وأكدت مجموعة طيف الإمارات أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. مناسبة نعتز بها جميعاً، حيث تتجدد معانيها السامية كل عام مع تجدد العطاءات التي تقدمها الممكلة لخدمة المجتمع الإنساني. وسعيها المستمر والمتواصل لتعزيز قيم التسامح والأمن والسلام والاستقرار لجميع الشعوب.

تأسست المجموعة عام 2004 وبدأت الانتاج في 2006 بدبي ، وتوسعت لتغطي كافة إمارات الدولة . ثم إلى دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان وأفريقيا في خطوة للوصول إلى العالمية في نهاية العام الجاري .كما ستقوم المجموعة بافتتاح أفرع لها في إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بنهاية العام الجاري . وتضم المجموعة حالياً 50 منفذاً من منافذ البيع بالتجزئة بالإمارات، وتسعى المجموعة الى تعزيز مكانتها كمنتج رائد للعطور الشرقية الأكثر تطوراً.