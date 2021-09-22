بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. عن السماح بعدم إلزامية ارتداء الكمام في بعض الأماكن مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.





وسيتم السماح بعدم ارتداء الكمام عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة وفي وسائل النقل الخاصة للقاطنين في المنزل نفسه. بالإضافة إلى مرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة والأشخاص المتواجدين بمفردهم في الأماكن المغلقة. أو عند الحصول على خدمات شخصية للوجه والرأس في مراكز الحلاقة والتجميل والصالونات وكذلك في المراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج.

كما سيتم إلزام الجهات المحلية بوضع لافتات توضح الأماكن التي سيتم بها السماح بعدم ارتداء الكمام. والتقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين، وفق “وام”.

وشددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على ضرورة التقيد بارتداء الكمام في الأماكن الملزم بها ارتداؤه.