قادة الإمارات يهنئون خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للمملكة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أرسل صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين. الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.





وبعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وصاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

كما بعث أصحاب السمو، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير “محمد بن سلمان آل سعود”. ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.