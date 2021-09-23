اتصال هاتفي بين عبدالله بن زايد ووزير خارجية الصين

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

بحث سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي. مع معالي “وانغ يي” مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية. علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها وتنمية التعاون في المجالات كافة.





وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها التغير المناخي .. وأكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة من أجل تحقيق التنمية الخضراء والمستدامة.

وبحثا الشراكة والتعاون بين البلدين في مواجهة جائحة “كوفيد – 19″ بالإضافة إلى استضافة دولة الإمارات لـ” إكسبو 2020 دبي” في الأول من أكتوبر المقبل. ودعم جمهورية الصين الشعبية الكامل لدولة الإمارات خلال استضافتها لهذا الحدث العالمي البارز.

وناقش الوزيران مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها فخامة الرئيس “شي جين بينغ” رئيس جمهورية الصين الشعبية. وذلك خلال كلمته بالدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ودورها في تعزيز الشراكة العالمية الأممية. ودعم جهود المجتمع الدولي لتسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

ورحب سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” بهذا الاقتراح والمشروع المهم. الذي يسهم في تحقيق التعافي المستدام والعادل من جائحة كورونا على مستوى العالم.

وأشاد سموه بالجهود الرائدة التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية في الاستجابة لمواجهة التغير المناخي. والتزامها بتسريع التحول إلى اقتصاد عالمي أخضر ومنخفض الكربون.

وأكد على علاقات الصداقة المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وقيادتهما. وحرص البلدين على العمل معا من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالات كافة.

من جانبه، أكد معالي “وانغ يي” أن “العام الجاري 2021 يحمل أهمية كبيرة للبلدين الصديقين. حيث تحتفي دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيسها كما تحتفي جمهورية الصين الشعبية بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وأشار، وفق “وام”، إلى أن “فخامة الرئيس شي جين بينغ يعتز بعلاقة الصداقة. وكذلك الثقة المتبادلة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة”.