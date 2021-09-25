محمد بن راشد: الإمارات ليست دولة عالمية بل العالم في دولة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. أن الإمارات دولة المستقبل وهي ليست دولة عالمية بل العالم في دولة.





وأشار سموه إلى أن “الجميع في الدولة يحبون تراب الإمارات وبالحب والتعاضد تقدمت الدولة عالمياً في المجالات كافة”.

وقال سموه مخاطباً أبناء الوطن عبر وسم “ومضات قيادية”، على حسابه في إنستغرام: “دولة الإمارات اسمها دولة المستقبل. نحن يا إخوان كلنا في هذه الدولة نحب تراب الإمارات، واحنا نعشق الإمارات”.

وأضاف: “بحبنا وتعاضدنا مع بعض تقدمت الإمارات، دولة الإمارات ما هي دولة عالمية ولكن العالم في دولة”.