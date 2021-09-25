الكشف عن حجم قطاع التجميل في الإمارات سنوياً

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

يبلغ حجم قطاع التجميل في الإمارات سنوياً نحو مليار درهم، وتصل مساهمته في السياحة العلاجية إلى 50%. وفق ما كشفه الدكتور “زهير الفردان”، رئيس شعبة جراحة التجميل في جمعية الإمارات الطبية.





ولفت الدكتور إلى أن “القطاع شهد زيادة تتراوح من 20-30 % بعد بدء تعافي الدولة من جائحة كورونا. وذلك مقارنة بالفترات نفسها من الأعوام السابقة، بسبب عدم السفر والعمل عن بعد. وأيضاً ارتداء الكمامات التي ساهمت في زيادة نسبة العمليات التجميلية للوجه والأنف.

وتشهد المرحلة الحالية زيادة في عمليات شفط الدهون ونحت الجسم والترهلات والعناية بالبشرة من قبل الإناث. بسبب فترة الإغلاق والعزل التي أصابت مختلف دول العالم جراء الجائحة. وبالنسبة للذكور هناك إقبال على نوع من العمليات يطلق عيله التثدي وعمليات ترهل الجلد.