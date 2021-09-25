الإعلان عن مواعيد عمل منظومة النقل الجماعي الخاصة بـ”إكسبو”

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن معالي “مطر محمد الطاير”، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات. مواعيد عمل منظومة النقل الجماعي الخاصة بـ”إكسبو 2020 دبي”.





وأكد “الطاير” جاهزية البنية التحتية الخاصة بشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي. لتوفير خدمة تنقل فريدة وسهلة وسريعة للمشاركين وزوار معرض إكسبو 2020 دبي، من مختلف مناطق إمارة دبي، ومن باقي إمارات الدولة.

وقال معاليه: “سيبدأ تشغيل محطة إكسبو 2020 لمترو دبي في الأول من أكتوبر تزامناً مع الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو. وسيقدم مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، خدماته للركاب خلال الأيام من السبت حتى الأربعاء من الساعة 5:00 صباحاً. حتى الساعة 1:15 بعد منصف الليل، ويوم الخميس من الساعة 5:00 صباحاً حتى 2:15 بعد منتصف الليل. ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً، حتى الساعة 1:15 بعد منتصف الليل. وسيكون زمن التقاطر خلال ساعات الذروة دقيقتين و38 ثانية”.

وأوضح: “يبدأ ترام دبي في تقديم خدماته خلال الأيام من السبت حتى الخميس، من الساعة 6:00 صباحاً، حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل. ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً، حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل”.

وتابع: “ستعمل خدمة حافلات المواصلات العامة (حافلات إكسبو)، من الساعة 6:30 صباحاً، وتستمر حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض. فيما تبدأ خدمة نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض الثلاث في الساعة 9:00 صباحاً، حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض. وتبدأ خدمة حافلات نقل الزوار بين البوابات داخل المعرض: (حافلات تنقل الجمهور)، من الساعة 6:30 صباحاً، حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض. ويستمر تقديم خدمة مركبات الأجرة والحجز الإلكتروني على مدار الساعة”.