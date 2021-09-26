حاكم دبي يعلن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، عن تعديلات حكومية جديدة في الدولة.

وقال سموّه عبر حسابه الرسمي في تويتر: ‏”بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات … ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة”.





وتابع: “‏المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة “رؤية الإمارات ٢٠٢١” والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة ..الإمارات اليوم تتصدر العالم في ١٠٠ مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في ٤٧٠ مؤشر حكومي واقتصادي وتقني ..وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة”.

وأضاف سموّه: ‏”نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها ..المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات ..وتحديد الأولويات .. واعتماد المشاريع والميزانيات .. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والإلتزام بالتحول نحوها”.

وتابع: ‏”نعلن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات.. حيث تم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية .. مكتوم سند وعضد وذخر.. وسيضيف لحكومة الاتحاد الكثير .. وسيطور آليات العمل لتواكب طموحاتنا”.