جافزا ومحاكم دبي تطلقان أول محكمة ذكية في الشرق الأوسط

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

أطلقت المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا”، ومحاكم دبي، المحكمة الذكية الخاصة بالتعامل مع الدعاوى والقضايا العمالية للشركات المسجلة في المنطقة الحرة لجبل علي وموظفيها.





ووفق صحيفة “البيان”، سيتمكن الأطراف المعنيون بالدعوى العمالية من الحضور إلى قاعة المحكمة الذكية. والمزودة بنظام بث مباشر مرتبط بمحاكم دبي، ومعزز بأعلى درجات الأمان الإلكتروني. ليتمكن القضاة من الاستماع إلى أطراف الدعوى، والاطلاع على حيثياتها من خلال الربط الإلكتروني مع منظومة جافزا الرقمية. والخاصة بعقود العمل والمعلومات ذات العلاقة، للبت في القضايا وإصدار الأحكام.

جاء هذا الإطلاق على إثر اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين عام 2019، بحضور سعادة اللواء “عبيد مهير بن سرور”. نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي.

وتشكل المحكمة الذكية، التي تقع في مبنى جافزا 14، بداية لمرحلة جديدة لتسهيل إجراءات التقاضي. كما تم تزويدها بكل ما تحتاجه عملية التقاضي، لتضاهي في أدائها المحكمة التقليدية في المقر الرئيس لمحاكم دبي. حيث تم تأمين الربط بين الأنظمة العمالية في جافزا والمحاكم، بما يضمن أفضل مستويات البث المباشر. لحيثيات القضية والاستماع لمرافعات المحامين وإفادات الموظفين وممثلي الشركات المعنيين بالقضية.

ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات المحكمة الذكية أكثر من 8,500 شركة، تنتمي إلى أكثر من 140 دولة، ويعمل بها قرابة 130 ألف موظف.