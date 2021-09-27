الوظائف الأكثر طلباً في الدولة خلال الربع الأخير

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه مؤخراً “بيت.كوم”، بالتعاون مع المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق “يوجوف”. أن 72% من أصحاب العمل في الإمارات، يخططون لتعيين موظفين جدد خلال العام 2022.





وأظهر المؤشر أن 52% من الشركات في الإمارات تبحث عن مهارات تواصل جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية. و48% منها عن القدرة على العمل ضمن فريق، و43% عن المهارات القيادية الجيدة.

وقال 38% من أصحاب العمل المشاركين في الاستبيان، إنهم يبحثون عن مرشحين يتمتعون بالقدرة على إدارة فريق. بينما أوضح 31% أنهم يستهدفون مرشحين من ذوي الخبرة المتوسطة. في حين يبحث 24% عن مرشحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق.

وكشف مؤشر الاستبيان أكثر الأدوار الوظيفية طلباً في دولة الإمارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. بواقع 25% لوظائف مندوب خدمة العملاء، و19% لمدير الموارد البشرية، و17% لموظف الاستقبال.

كما أبرز المؤشر المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الدولة. حيث استحوذت شهادات إدارة الأعمال على نسبة 34%، والهندسة على 28%، وتكنولوجيا المعلومات على 17%.

وشارك في الاستبيان 1027 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر. والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها. خلال الفترة الممتدة ما بين 4 يوليو 2021 وحتى 24 أغسطس الماضي.

ووفق مؤشر الاستبيان، تعتزم 45% من الشركات في الإمارات، والتي تخطط للتوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة. ملء 5 شواغر كحد أقصى، بينما ستملأ 25% من الشركات من 6 إلى 10 شواغر وظيفية.

وتصدر قطاع الرعاية الصحية الخدمات الطبية قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف خلال العام المقبل بنسبة 88% عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يليه قطاع تجارة التجزئة بنسبة 83% والموارد البشرية بنسبة 74%.

وأوضح المؤشر أكثر القطاعات جذباً للكفاءات في الإمارات، وتمثلت في قطاعات تكنولوجيا المعلومات/ الإنترنت/ التجارة الإلكترونية بنسبة 30%. والإعلان والتسويق والعلاقات العامة بنسبة 28% والرعاية الصحية والخدمات الطبية بنسبة 28%.

واعتبر قطاع الخدمات المصرفية المالية، الأكثر جذباً للكفاءات المحلية، بنسبة 30% على المؤشر. وقطاع تكنولوجيا المعلومات/ الإنترنت/ التجارة الإلكترونية الأكثر جذباً للخريجين الجدد بنسبة 32%. وقطاع الخدمات المصرفية/ المالية الأكثر جذباً للكفاءات النسائية في الدولة بنسبة 37%.