حمدان بن محمد يزور مشروع مدارس دبي ويوجه بالتوسع فيه

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الأحد، مشروع مدارس دبي في منطقة البرشاء واطلع على سير العمل فيها.





وقال سموه إن مشروع مدارس دبي يعد نموذجاً تعليمياً متطوراً نواكب به رؤية قيادتنا الرشيدة للمستقبل. ونعد من خلاله جيلا جديدا من المفكرين والمبدعين والمبتكرين. جيل متمسك بقيمه وتراثه وثقافته. ومتقن للغة العصر وأدواته.

ووجه سموه بالتوسع في المشروع الواعد لنشر نموذج تعليمي متميز يتم تنفيذه بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم إضافة جديدة تدعم المنظومة التربوية والتعليمية الشاملة في دبي ببيئة جاذبة ومشجعة على التحصيل الدراسي بأسلوب متطور يراعي احتياجات الطفل ويصقل مواهبه ويشجعه على النجاح.