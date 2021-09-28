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محمد بن زايد يهنئ هاتفياً رمضان قاديروف بفوزه في الانتخابات الرئاسية

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بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

 

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة – خلال اتصال هاتفي – رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المحلية في الشيشان ..متمنياً له التوفيق والنجاح في مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته رئيسا للشيشان.


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وتناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس الشيشاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه جمهورية الشيشان وشعبها .. متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

 


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