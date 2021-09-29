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عدد من القضايا محور مباحثات محمدبن زايد ومستشار الأمن القومي الأمريكي

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بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

 

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الذي يقوم بجولة في المنطقة تشمل عدداً من الدول.


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تناول اللقاء – الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني – العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى التطورات في المنطقة والعمل المشترك لدعم السلام والاستقرار فيها.

كما حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق للمسؤول الأمريكي.

 


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