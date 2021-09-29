دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في معارض السيارات برأس الخور

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في معرض سيارات بمنطقة رأس الخور، حيث امتدت النيران إلى 8 معارض، متسببة بأضرار في 55 مركبة، قبل أن تسيطر فرق تابعة لأربعة مراكز دفاع مدني على الحادث.

وأفاد المتحدث عن الدفاع المدني، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً حوالي الساعة 5:28 من صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث حريق في معرض للسيارات في منطقة رأس الخور، ولفت إلى أن مركز إطفاء وإنقاذ ند الشبا تحرك على الفور كمستجيب أول وجهة اختصاص، ووصلت فرق الإنقاذ والإطفاء بعد ستة من تلقي البلاغ.





وأضاف أنه بالوصول إلى الموقع، تبين أن الحريق متطور وقابل للامتداد إلى المعارض المجاورة، فباشرت فرق الإطفاء مهامها في احتواء النيران ومكافحة الحريق وتلقت الدعم والإسناد من مركز إطفاء وإنقاذ الراشدية.

كما لفت إلى أن القائد الميداني لفرق الإطفاء أفاد بعد حوالي نصف ساعة من عمليات المكافحة بأن هناك حاجة إلى دعم إضافي، فتم على الفور تحريك مركزي بورسعيد والقصيص لتنفيذ عمليات المساندة.

وتابع أن جهود المكافحة استمرت نحو 38 دقيقة من لحظة الوصول إلى أن أعلن قائد الفريق بأن الحادث تحت السيطرة، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات، موضحاً أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار في 55 سيارة، من إجمالي ثمانية معارض طالتها النيران، مشيراً إلى أن فرق العمل باشرت عمليات التبريد بعد انتهائها من مكافحة النيران، قبل تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.