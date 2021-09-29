الإمارات.. عودة طلبة المدارس الخاصة في دبي للتعليم الحضوري

بسام محمد - متابعة: روان ديوب

تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن العودة التدريجية لنظام التعليم الحضوري للعام الدراسي 2021-2022 في جميع مدارس دبي الخاصة، وعودة مختلف الأنشطة المدرسية مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن عودة الطلبة في جميع المدارس الخاصة بدبي إلى نموذج التعليم الحضوري بشكل كامل في الحرم المدرسي بدءاً من (الأحد) الثالث من أكتوبر المقبل.





وجاء قرار اللجنة ضمن تطبيق الخطة الأساسية الآمنة للعودة التدريجية إلى المدارس الخاصة، بعد عملية تنسيق ومشاورات مع أولياء الأمور ومشغلي المدارس الخاصة في الإمارة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكادر التعليمي والإداري. وفقاً لما جاء في موقع وام.

ومع انطلاقة العام الدراسي الحالي مطلع سبتمبر الجاري، فقد أظهر المجتمع التعليمي في دبي بجميع مكوناته التزاما تاما بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من حكومة دبي لضمان عودة آمنة لجميع الطلبة في المدارس الخاصة بدبي إلى نموذج التعلم وجهاً لوجه، حيث قام فريق الالتزام وضبط المسؤوليات في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بـ711 زيارة ميدانية إلى المدارس الخاصة في دبي منذ بداية العام الدراسي الحالي 2021- 2022م بمعدل ثلاث زيارات لكل مدرسة خاصة قائمة في الإمارة، وذلك للتأكد من التزام المدارس بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة، وأظهرت النتائج أن غالبية المدارس الخاصة بدبي ملتزمة بشكل كامل بإجراءات الصحة والسلامة في دبي.

وفي سياق متصل، فقد اختار ما يقارب 75% من الطلبة العودة إلى نموذج التعلم وجها لوجه في سبتمبر 2021، مقارنة مع 50% في نفس الشهر من العام الماضي، ما يعكس ثقة أولياء الأمور المتزايدة في إجراءات الصحة والسلامة، وفي التزام مدارس أبنائهم بتطبيقها في البيئة المدرسية. وبحسب نتائج استبيان منهجي نفذته هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في وقت سابق من العام الحالي وشارك فيه ما يقارب 75 ألف ولي أمر، فإن 89 % من أولياء الأمور قالوا إن أطفالهم يشعرون بالأمان في المدرسة.

ثقة والتزام

وقال سعادة الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: “إن ثقة المجتمع التعليمي في العودة الكاملة إلى التعليم الحضوري في الثالث من أكتوبر المقبل، تعكس التقدم الذي أحرزته دبي في مواجهة جائحة “كوفيد – 19″، والحد من تداعياتها بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة”.

وأضاف الكرم: “تعكس زيادة أعداد الطلبة الذين عادوا بالفعل إلى مدارسهم ثقة أولياء الأمور في الإجراءات الاحترازية المطبقة في جميع المدارس الخاصة في دبي، حيث أظهرت الزيارات الميدانية التي نفذتها الفرق المختصة في الهيئة لجميع المدارس الخاصة في دبي التزام جميع مدارسنا بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من حكومة دبي، وبتوفير بيئة مدرسية آمنة لجميع الطلبة في جميع الأوقات”. وشدد على أهمية التركيز أكثر من أي وقت مضى على جودة حياة الطلبة في الوقت الحالي، لاسيما مع عودة الجميع مجدداً إلى نموذج التعلم وجها لوجه، والتغلب على حالة القلق الذي قد ينتاب بعض الطلبة وأولياء أمورهم، لاسيما من عايشوا تجربة التعلم عن بعد منذ ما يقارب 18 شهرا – ما يجعل التركيز على تعزيز الصحة الذهنية لهؤلاء الطلاب في مقدمة أولويات مدارسنا لمساعدتهم على التكيف مجددا مع البيئة المدرسية”.

وثمن مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية التجاوب المجتمعي النموذجي مع حملات التطعيم الموسعة التي أطلقتها دبي، ما يعكس تناميا للوعي بأهمية حصول كافة الفئات المستهدفة على اللقاح المضاد للفيروس، انطلاقا من أن صحة وسلامة المجتمع أولوية مطلقة، معربا عن تطلعه إلى أن يشهد العام الدراسي الحالي تجربة ثرية لجميع الطلبة، كونه عاما دراسيا استثنائيا يواكب انعقاد إكسبو 2020 دبي الحدث الأهم عالميا بما يوفره من فرص للاستكشاف والإبداع”.