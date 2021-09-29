على منصتي “أبل ستور” و”جوجل بلاي.. شرطة دبي تطلق لعبة إكسبو

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

تماشياً مع انطلاق إكسبو 2020 دبي وبتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، قامت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في القيادة العام لشرطة دبي، بإطلاق لعبة تعريفية عن إكسبو “لعبة إكسبو” على منصتي ” أبل ستور” و” جوجل بلاي” طورتها كوادر وطنية إماراتية بمركز التكنولوجيا الافتراضية .

وأفاد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي أن تصميم اللعبة تم بالتعاون مع “إكسبو” وعدد من الجهات التعليمية والمجتمعية والمختصين، حرصاً على دعم الحدث التاريخي الأول في المنطقة وتعزيز الوعي المحلي والعالمي بما يتضمنه من مرافق تعليمية وترفيهية وتجارية وثقافية وإبداع يعكس الرؤية المستقبلية للدول المشاركة.





وأكد الرزوقي أن الألعاب الالكترونية التوعوية التي تطلقها شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي تحظى بإقبال كبير، منوهاً بتجاوز عدد مرات تحميل الألعاب 33,7 مليون على مختلف منصات الألعاب الالكترونية ما يمثل حافزاً للمشاركة في الترويج لإكسبو 2020 دبي والتوعية بفعالياته وأحداثه وأجنحته، موضحاً أن اللعبة تقدم للمشترك جولات تعريفية حول إكسبو وتتوفر بـ 6 لغات من بينها العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصينية.