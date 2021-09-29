‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

استنكرت دولة الإمارات، بشدة، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط. في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.





وأكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن “استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة. يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة. التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وأكدت، وفق “وام”، أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية. والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها. ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن “أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ. وأي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها”.