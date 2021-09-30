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عمار النعيمي يستقبل سفير كوستاريكا

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بسام محمد - استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم اليوم سعادة فرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سموه بالسفير متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة.

وبحث الطرفان علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتوطيدها .. كما تم تبادل الأحاديث الودية التي من شانها أن تعزز تلك العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.


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وأثنى السفير الكوستاريكي على التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة .. مشيدا بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في الميادين كافة.

وحضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وسعادة أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي العهد وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.


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