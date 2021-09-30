إكسبو 2020 دبي يطلق تطبيقه الرسمي وتطبيقاً للأعمال

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

أطلق إكسبو 2020 دبي، تطبيقيه الرسمي والأعمال، لضمان الاستفادة القصوى لملايين الزوار من فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي. الممتدة 182 يوماً، ابتداءً من الأول من أكتوبر 2021.





ويتيح تطبيق إكسبو 2020 الرسمي للمستخدمين التخطيط لزياراتهم في إكسبو، إذ يقترح النتائج الأكثر ملاءمة لاهتماماتهم. لإنشاء جدول زيارة شخصي يضم الفعاليات التي يرغب الزائر بحضورها والمعالم التي يريد زيارتها في موقع الحدث.

ويمكن للزوار استخدام التطبيق أيضاً لشراء التذاكر، والاختيار من أكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات. فضلاً عن إدارة الحجوزات لنظام الطوابير الذكية من إكسبو 2020. ويمنحهم بذلك القدرة على حجز مدة زمنية مناسبة لزيارة جناح من اختيارهم وتجنب الانتظار في الطوابير.

وطور التطبيق، بالتعاون مع “أكسنتشر”، شريك الخدمات الرقمية الرسمي لإكسبو 2020. والمتاح للتنزيل عبر متجر تطبيقات أبل “آب ستور” ومتجر تطبيقات غوغل “غوغل بلاي”. ويتيح للزوار إنشاء حساب في إكسبو 2020 أو ربط حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن استخدام خريطة تفاعلية لموقع إكسبو 2020. مدعومة بنظام المواقع العالمي “جي بي إس”، وإرشادات مفصلة للوصول إلى مختلف الوجهات في أنحاء موقع إكسبو 2020. الذي تساوي مساحته ضعفي مساحة إمارة موناكو.

وسيوفر برنامج الدردشة التفاعلية “تشات بوت” على التطبيق معلومات عن طريقة جعل الزيارات سلسلة وممتعة في إكسبو 2020. بما في ذلك تفاصيل عن مواعيد العمل، وخيارات المواقف المتاحة، وطريقة الوصول إلى موقع إكسبو 2020. باستخدام خيارات النقل العام الواسعة التي تتيحها مدينة دبي.