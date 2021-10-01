بسام محمد - متابعة _نور نجيم :

تعلمي مع مطبخ سيدتي طرق عمل وصفات التتبيلات الرائعة لأكلات الستيك الشهية، جربي صوص الديمي جلاس اليوم وشاركينا رأيك بالطعم

المقادير

– الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

– البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

– الثوم : 4 فصوص (مهروس)

– الفلفل الحار : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

– ملح : حسب الرغبة

– فلفل أسود : حسب الرغبة (مطحون)

– صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

– صلصة ورشسترشاير : نصف كوب

– السكر الأسمر : ربع كوب

– الخردل : 2 ملعقة كبيرة

– صلصة حارة : ملعقة صغيرة

– الستيك : 550 غراماً (مقطع)

– الخل الأبيض : 4 ملاعق كبيرة

– الماء : ربع كوب

طريقة التحضير

سخّني ملعقتين كبيرتين من الزيت في قدر على النار، أضيفي البصل والثوم وقلّبي حتى تذبل المكونات.

زيدي الفلفل الحار، صلصة الطماطم، صلصة ورسسترشاير، السكر الأسمر، الخردل، الماء، الخلّ والماء.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود ثم اخلطي المكونات حتى تتجانس، اتركيها حتى تغلي.

أبعدي القدر عن النار، اهرسي المكونات بواسطة خفاق كهربائي حتى تحصلي على مزيج ناعم.

أعيدي القدر إلى النار من جديد مع التحريك المستمر حتى تتكاثف الصلصة.

سخّني ما تبقى من الزيت في مقلاة على النار، ضعي قطع الستيك ثم نكّهيها بالملح والفلفل الأسود.

قلّبي قطع الستيك بتأنِ حتى تنضج من الجهتين ثم أبعديها عن النار، قطّعيها واسكبي الصلصة على وجهها قبل التقديم.



