بالصور.. طفلة تخطف الأضواء في حفل افتتاح “إكسبو 2020 دبي”

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أبهرت الطفلة الهندية، ميرا سينغ، الجمهور في حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي.

وشاركت ميرا في أكثر من عرض بحفل الافتتاح الذي بث على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعاً في جميع أنحاء الإمارات.





وبحسب موقع “العين الإخبارية” إنها تدربت كثيراً من أجل العرض، حتى أن التدريبات استمرت حتى صباح يوم الخميس.

وأضافت أن “العرض مذهل ورائع وأحببته حقا”.

وأشارت إلى أنها تغني وترقص باليه معاصر وهيب هوب.

وتابعت: “كانت تجربة الأداء جيدة. شعرت بالثقة حيالها، ووقع علي الاختيار من بين فتاتين. أعيش هنا منذ مولدي وبدأت العمل بعروض الأزياء والتمثيل منذ كنت بعمر 6 أعوام”.