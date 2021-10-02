بهذه الطرق.. احفظي الطعام طازجاً لأطول فترة ممكنة

بسام محمد - متابعة- غرام محمد

تعد قواعد الحفظ الصحيح للأطعمة داخل الثلاجة من أهم خطوات حمايتها من التلف والإهدار، والمحافظة على جودتها وطعمها لأطول فترة ممكنة. ولكي نسهل عليكِ الأمر، هنا يقدم الشيف محمد علي، من فندق ديوكس النخلة، مجموعة نصائح حول كيفية الحفاظ على الطعام طازجًا وصحيًا في الثلاجة لأطول فترة ممكنة.

درجة حرارة الثلاجة:





ضبط الثلاجة على درجة بين 3-5 درجات مئوية، من الأمور المهمة لضمان سلامة جودة الطعام والحفاظ عليه مدة زمنية أطول، وعدم تضاعف الميكروبات، أيضاً ضرورة ضبط الفريزر على درجة بين -10 و-18 درجة مئوية. وعدم الإطالة في تجميد الطعام كونه يؤثر بشكل كبير في الجودة والطعم.

فصل الخضراوات عن الفواكه:

لابد من فصل الفواكه عن الخضراوات عند حفظها في الثلاجة، حتى لا تؤثر في الطعم، لأن الفواكه تتأثر بالروائح، كما أن وضع الخضراوات بشكل منفصل بعيداً يساعد على تجنب حصول أي تلف لها بسبب التلاصق.

لف الخضراوات الورقية بمناديل ورقية:

يُمكن الحفاظ على الخضراوات الورقية طازجةً لفترةٍ أطول في الثلاجة، إذا تم لفها بمناديل ورقية للحفاظ على رطوبتها.

عدم استخدام الميكروويف:

من الضروري جداً الحذر من استخدام الميكروويف لإذابة الاطعمة المجمدة، حتى لا تتعرض لأشعة الميكروويف التي تساعد على تكاثر البكتيريا بداخلها.

إذابة الطعام المجمد في الثلاجة:

ومن أهم النصائح عند القيام بإذابة الطعام المجمد وضعه في الثلاجة قبل الاستخدام بيوم، وألا تتم إذابة الطعام بوضعه على طاولة المطبخ في درجة حرارة الغرفة العادية حتى لا يفسد.