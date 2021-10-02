محمد بن راشد يزور إكسبو 2020 دبي

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الجمعة، مقر “إكسبو 2020 دبي” الحدث العالمي الكبير الذي يجمع 192 دولة تحت سقف واحد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه في «تويتر»، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تفقد وإلى جانبه حمدان ومكتوم بن محمد، مقر «إكسبو 2020 #دبي» في زيارة للحدث العالمي الكبير الذي يجمع 192 دولة تحت سقف واحد”.





وأضاف في تغريدة أخرى، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد زار برفقة حمدان ومكتوم بن محمد، أجنحة الامارات والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية وكازاخستان، في معرض “إكسبو 2020 دبي” في أول أيام انعقاده”.