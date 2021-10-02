الإمارات تتألق في حجم استثمارات “فينتك”

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلت المركز التاسع عالمياً في حجم الاستثمارات التي استقطبتها في قطاع التقنية المالية “فينتك”. خلال النصف الأول 2021، بحسب قائمة نشرتها أمس “سي إي أو ورلد”.





ونالت الإمارات هذه المكانة المتقدمة بفضل صفقة الاستحواذ الضخمة التي استقطبتها خلال النصف الأول من العام الجاري. وهي صفقة استثمار 800 مليون دولار من جانب “سيلفرليك” الأمريكية للاستثمار في الأسهم الخاصة، بحسب التقرير الذي أرفقته المجلة الأمريكية بالقائمة.

حيث استثمرت هذا المبلغ في “غروب 42” التي يقع مقرها الرئيس في أبوظبي، وهي مجموعة متخصصة في رقمنة الأعمال التجارية. باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتوقع التقرير أن تبقى الاستثمارات قوية في خدمات المدفوعات غير النقدية والتقنيات اللاتلامسية في الإمارات خلال السنوات المقبلة.

وكانت صدارة القائمة من نصيب الولايات المتحدة التي استقطبت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري استثمارات بقيمة بلغت 42,1 مليار دولار. وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثاني باستثمارات بلغت 6,2 مليارات دولار.

واقتسمت السويد وكندا المركز الثالث بنفس قيمة الاستثمارات، وهي 4,8 مليارات دولار. وحلت ألمانيا خامسة باستثمارات 2,5 مليار دولار، وفرنسا في المركز السادس بملياري دولار. تلتها الصين بـ1.3 مليار دولار، فيما كان المركز الثامن من نصيب آيرلندا باستثمارات قيمتها 900 مليون دولار.